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تنبيه من الأرصاد حتى الثامنة مساء.. ماذا يحدث في نجران وعسير؟
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محليات

تنبيه من الأرصاد حتى الثامنة مساء.. ماذا يحدث في نجران وعسير؟

تنبيه من الأرصاد حتى الثامنة مساء.. ماذا يحدث في نجران وعسير؟
٠٣:٣٧:٠٥ م، السبت، ٢٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظة خباش.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة  الـ ٨ مساءً.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت تنبيها بشأن حالة الطقس في منطقة جازان خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوقع المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بمشيئة الله، استمرار حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة – أتربة مثارة، مع تأثيرات مصاحبة عبارة عن نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة: (منطقة جازان – الدرب ـ بيش).

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنتهي الحالة الجوية بمشيئة الله في حدود الساعة الثالثة عصرا اليوم السبت.

الكلمات الدلالية:
الأرصاد امطار جازان عسير نجران

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