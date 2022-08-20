صدمة بتويتر بسبب خفض الرواتب.. هل لـ «ماسك» صلة بالقرار؟

تواصل ـ فريق التحرير:

بسبب الأداء المالي للشركة؛ أخبرت شركة تويتر الموظفين أنهم قد يحصلون على نحو نصف مكافآتهم السنوية، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

وبشأن التحديات التي تواجهها شركة تويتر، كشفت وكالة بلومبرج للأنباء، أن حالة عدم اليقين لدى شركات الإعلان المرتبطة بالحرب في أوكرانيا ونزاع قضائي مع إيلون ماسك بشأن خطته للتخلي عن صفقة شراء الشركة وهي بقيمة 44 مليار دولار، من أهم الأسباب التي أثرت في قرار الشركة بخفض الرواتب.

وكان بعض الموظفين قد تلقوا رسائل بالبريد الإلكتروني من مكتب الرئيس المالي نيد سيجال أمس الجمعة بشأن التحذير الخاص بالمكافآت؛ حسبما أفادت صحيفة نيويورك تايمز.

وتبلغ نسبة المكافآت حاليا 50 % من الأرباح المحتملة إذا ما تم تحقيق الأهداف المالية. وأكد متحدث باسم تويتر لنيويورك تايمز تفاصيل رسائل البريد الإلكتروني؛ لكنه لم يفصح عن أسماء هؤلاء الموظفين.