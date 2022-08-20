تحذير عاجل من الهيئة العامة للنقل لهؤلاء: أمامكم 30 يومًا

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للنقل، تحذيرًا عاجلًا لناقلي المواد البترولية والمواد الخطرة ونقل السيارات، من عدم الامتثال لوثيقة “النقل الإلكترونية”، مشيرة إلى أن أمامهم 30 يومًا.

وأوضحت “النقل” في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن المدة المتبقية على تطبيق وثيقة النقل الإلكترونية، لناقلي المواد البترولية والمواد الخطرة ونقل السيارات، هي 30 يومًا.

وبيّنت الهيئة ، أن وثيقة النقل الإلكترونية لناقلي المواد البترولية والمواد الخطرة ونقل السيارات، سوف يتم تطبيقها يوم 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022م.

وأضافت هيئة النقل أن تطبيق الوثيقة يأتي تعزيزًا لسلامة عمليات النقل، وحفظًا لحقوق جميع الأطراف.

وأوضحت أن وثيقة النقل هي مستند يصدر بموجب عقد النقل، ويعد إثباتًا على استلام الناقل للبضاعة موضوع النقل، بالحالة المبينة فيها، لتسليمها إلى المرسل إليه بذات الحالة.

وحسب – الهيئة- ، يستطيع المرخص في أنشطة نقل البائع، الاستفادة من خدمة توثيق الحمولة، والاطلاع على تفاصيلها عبر بوابة (نقل) الإلكترونية.

وأشارت هيئة النقل إلى أن الوثيقة تساهم في: تمكين المستفيدين من الاطلاع الفوري على معلومات الشحنات وحالتها والتحقق منها إلكترونيًّا.

وكذلك ضمان حقوق ومسؤوليات أطراف عملية النقل، ورفع جودة الخدمة وتعزيز أمن وسلامة عمليات النقل، إضافة على تحسين بيئة الأعمال من خلال التكامل والترابط التقني، مع الجهات ذات العلاقة.