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تنبيه من الأرصاد: تساقط البرد وسيول على جازان حتى هذه الساعة
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محليات

تنبيه من الأرصاد: تساقط البرد وسيول على جازان حتى هذه الساعة

تنبيه من الأرصاد: تساقط البرد وسيول على جازان حتى هذه الساعة
٠٢:٥٩:١٢ م، السبت، ٢٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت تنبيها بشأن حالة الطقس في منطقة جازان خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوقع المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بمشيئة الله، استمرار حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة – أتربة مثارة، مع تأثيرات مصاحبة عبارة عن نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة: (منطقة جازان – الدرب ـ بيش).

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنتهي الحالة الجوية بمشيئة الله في حدود الساعة الثالثة عصرا اليوم السبت.

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الكلمات الدلالية:
تنبيه من الأرصاد سيول وبرد شبه انعدام الرؤية منطقة جازان

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