«اللهم لا اعتراض».. فاجعة بوفاة 5 أشقاء أردنيين والأب بين أنين الفراق والرضا بقضاء الله

تواصل- فريق التحرير:

شهدت المملكة الأردنية أمس الجمعة فاجعة أحزنت الجميع برحيل 5 أطفال أشقاء بطريقة مأساوية، على إثر حريق شب في منزلهم بمحافظة الزرقاء.

وكشفت مديرية الأمن العام الأردنية، أن 5 أطفال توفوا صباح الجمعة، إثر الحريق الذي شب داخل إحدى الشقق بمنطقة إسكان الأمير هاشم في لواء رصيفة.

وتحركت كوادر الدفاع المدني إلى الموقع، وعملوا على إخماد النار، ليعثروا أثناء تفقد الموقع على جثث الأطفال الخمسة التي نقلت إلى مستشفى الأمير فيصل الحكومي.

وما بين أنين فراق فلذة الكبد الأطفال الخمسة وبين الرضا بقضاء الله وقدره، نعى والد الأطفال ويدعى أحمد الدعجة أبنائه بكلمات مؤثرة.

وكتب الأب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: :” قدر الله وما شاء فعل اللهم لا اعتراض.. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله ” إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها ” إلا أخلف الله له خيراً منها )

وتابع :” الصلاة والدفن في مقبرة طبربور ابو عليا بعد صلاة عصر هذا اليوم الجمعه الموافق ١٩/٨/٢٠٢٢م”.

وأضاف الأب المكلوم :” تقبل التعازي اعتباراً من اليوم ولمدة ثلاثة أيام للرجال والنساء في منزل والدي اسكان الأمير هاشم / اتوستراد عمان الزرقاء / خلف قاعات أدونيس / بجانب مدرسة ليلى الغفارية.. اللهم اني اسألك الصبر والسلوان.. اللهم اني اسألك الصبر والسلوان.. اللهم اني اسألك الصبر والسلوان”.

الحادثة المفجعة أثارت تعاطف وحزن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت حديثهم منذ أمس وسط دعوات بالرحمة والمغفرة للأطفال، والصبر والسلوان للأب والأم وذويهم على مصابهم الأليم.