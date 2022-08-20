براتب 14000 ريال.. الهيئة الملكية للجبيل وينبع تعلن حاجتها لموظفين.. رابط التقديم

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أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع (برنامج التأهيل والإحلال)، عن توفر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة لحملة كافة المؤهلات مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط.

وأوضحت أن المرتبات تصل إلى 14000 ريال، وذلك وفقاً للتفاصيل والمسميات التالية:

الوظائف الشاغرة:

مدير مشروع – ينبع الصناعية

مدير المشروع

مدير مشروع

مهندس / مهندسة مبيعات أنظمة أمنية – Electrical/Electronics Sales Engineer

التقديم:

– للاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم عبر بوابة التوظيف:

– رابط التقديم: ( اضغط هنا )