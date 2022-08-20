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« نعود بصحة».. مبادرة تستهدف طلاب وطالبات التعليم قبيل انطلاق العام الجديد 1444هـ
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محليات

« نعود بصحة».. مبادرة تستهدف طلاب وطالبات التعليم قبيل انطلاق العام الجديد 1444هـ

« نعود بصحة».. مبادرة تستهدف طلاب وطالبات التعليم قبيل انطلاق العام الجديد 1444هـ
٠٢:٠٩:٣٣ م، السبت، ٢٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ واس:

أطلقت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة مبادرة بعنوان ” نعود بصحة ” التي تستهدف طلاب وطالبات التعليم العام قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد 1444هـ.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة التي تستمر لمدة تسعة أيام، تتضمن التعريف بأهمية وجبة الإفطار واختيار الحقيبة المدرسية المناسبة وتفادي انخفاض الضغط والسكر والتغذية الصحية وفوائدها للذاكرة والتركيز.

وتنفذ المبادرة في عدد من المراكز (النور مول – الراشد مول – العالية مول – ممشى الهجرة – ممشى حديقة الملك فهد – ممشى القصواء) وذلك من الساعة الـ 7 صباحا إلى الساعة الـ 11 مساء.

الكلمات الدلالية:
انطلاق العام الدراسي طلاب وطالبات ممشى الهجرة نعود بصحة

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