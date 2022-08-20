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زعيم دولة أوروبية أمام لجنة تحقيق بسبب احتيال ضريبي
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دولي

زعيم دولة أوروبية أمام لجنة تحقيق بسبب احتيال ضريبي

زعيم دولة أوروبية أمام لجنة تحقيق بسبب احتيال ضريبي
٠٣:٣٧:١٨ ص، السبت، ٢٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات

وقال شولتس أمام لجنة تحقيق في برلمان ولاية هامبورغ، التي كان يشغل منصب عمدتها من قبل، الجمعة (19 أغسطس 2022)، خلال جلسة استجواب ثانية أمام اللجنة: “لم يكن لدي أي تأثير على الإجراءات الضريبية المتعلقة بفاربورغ”.

تجدر الإشارة إلى أن فضيحة “كام إكس” هي أكبر فضيحة ضريبية في تاريخ ألمانيا، إذ أنها كلفت الدولة الألمانية خسائر بمليارات اليورو، حيث تمكنت شبكة معقدة من المصرفيين والوسطاء والمستثمرين من نهب خزانة الدولة على مدار عقود دون تدخل من السلطات. وكانت مصارف وسماسرة بورصة يقومون قبل موعد صرف الأرباح بتداول أسهم عن طريق ما يعرف بـ “استراتيجيات كام إكس”، وهي سلسلة من الاستراتيجيات التجارية المصممة لاستغلال الفروق الضريبية.

الكلمات الدلالية:
ألمانيا أولاف شولتس احتيال الضرائب المستشار ألماني

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