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“الأرصاد” ينبه: أمطار ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق حتى المساء
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“الأرصاد” ينبه: أمطار ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق حتى المساء

“الأرصاد” ينبه: أمطار ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق حتى المساء
٠٣:٢١:٢٦ ص، السبت، ٢٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدمًا عن احتمالية هطول أمطار مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء ومناطق بالمملكة.

وأوضح في بيان له، أن الحالة المتوقعة من الأمطار والرياح والغبار، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مستوى الرؤية، على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة بهذه المناطق:

1 – منطقة الحدود الشمالية، وتشمل “العويقيلة ورفحاء”.

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2 – منطقة نجران، وتشمل “بدر الجنوب وثار وحبونا ويدمة وخباش والخرخير وشرورة “.

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3 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “الحناكية والعلا وخيبر والفريش والفقرة والمهد ووادي الفرع واليتمة”.

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4 – منطقة حائل، وتشمل “الشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء والحائط والسليمي والشملي وغزلانة “.

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5 – منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد”.

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6 – منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب وأبو عريش واحد المسارحة  والطوال وصامطة وصبيا وضمد”.

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7 – منطقة عسير، وتشمل “أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال المع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة والبرك والقحمة والعرين وبيشة وتثليث وطريب “.

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8 – منطقة مكة المكرمة وتشمل” العاصمة المقدسة والخرمة والمويه وتربة ورنية   وثول وجدة وخليص ورابغ وعسفان والجموم وبحرة والكامل ورهـاط ومدركة والسيل الكبير والشفا والطائف  وأضم والعرضيات وبني يزيد وقيا”.

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9 – منطقة القصيم، وتشمل “الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية”.

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وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح المثيرة للأتربة والغبار، تستمر –بمشيئة الله- حتى مساء اليوم.

الكلمات الدلالية:
الأرصاد الأمطار الغبار المدينة حالة الطقس عسير مكة نجران

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