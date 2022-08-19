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الصين تُعلن أول حالة طوارئ بسبب الجفاف.. واغلاق المصانع 6 أيام
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الصين تُعلن أول حالة طوارئ بسبب الجفاف.. واغلاق المصانع 6 أيام

الصين تُعلن أول حالة طوارئ بسبب الجفاف.. واغلاق المصانع 6 أيام
٠٢:٢٤:٢٦ ص، السبت، ٢٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات

أعلنت الصين أول حالة طوارئ وطنية بسبب الجفاف هذا العام، حيث تسببت درجات الحرارة الحارقة بجفاف بعض المناطق من نهر اليانجتسي، وتضغط على شبكة الكهرباء، فيما تكافح البلاد موجة الحر القياسية.

وأصدرت السلطات حالة التأهب الوطنية باللون الأصفر في وقت متأخر من يوم الخميس، بعدما عانت مقاطعات وسط وجنوب الصين أسابيع من الحرارة الشديدة، حيث تجاوزت درجات الحرارة في عشرات المدن 40 درجة، أو ما يعادل 104 درجة فهرنهايت.

وطلبت مقاطعة سيشوان من جميع المصانع هذا الأسبوع إغلاق أبوابها لمدة 6 أيام لتخفيف نقص الكهرباء تزامناً مع زيادة الطلب على تكييف الهواء.

وأدت موجة الحر إلى تعطيل نمو المحاصيل، وهددت الثروة الحيوانية، ودفعت بعض الصناعات إلى الإغلاق للحفاظ على الطاقة للمنازل، حسبما ذكرت شبكة “سي إن بي سي”.

كما انخفض معدل هطول الأمطار في منطقة حوض نهر اليانغتسي بنسبة 45% تقريبا مقارنة بالمتوسط ​​في السنوات الأخيرة، وفقا لبيانات وزارة الموارد المائية.

وجف ما يصل إلى 66 نهرا عبر 34 مقاطعة في المنطقة الجنوبية الغربية من تشونغتشينغ، وفقا لتلفزيون الصين المركزي الحكومي.

الكلمات الدلالية:
الجفاف الصين طوارئ في الصين

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