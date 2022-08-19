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البيت الأبيض: حالة من القلق بشأن وثائق سرية نُقلت إلى منزل “ترامب”
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البيت الأبيض: حالة من القلق بشأن وثائق سرية نُقلت إلى منزل “ترامب”

البيت الأبيض: حالة من القلق بشأن وثائق سرية نُقلت إلى منزل “ترامب”
٠٢:١٩:٤١ ص، السبت، ٢٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعرب البيت الأبيض عن قلق الإدارة الأمريكية بشأن وثائق سرية نُقلت إلى منزل الرئيس السابق دونالد ترامب.

ونقلت”سي إن إن” عن مسؤولين في البيت الأبيض، أنه هناك حالة من القلق بشأن بعض الوثائق السرية التي نقلت إلى منزل الرئيس السابق ترمب بفلوريدا.

وأكدت أن بعض الوثائق السرية التي تم العثور عليها في منزل ترمب، كان يفترض إبقاؤها في مرافق حكومية آمنة.

وفي وقت سابق، كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الـ FBI، أن القاضي الفيدرالي أمر بنشر مذكرة التفتيش التي داهم بموجبها مكتب التحقيقات الفيدرالي مقر إقامة ترامب، ضبط وثائق مصنّفة سرية للغاية.

وأوضحت مذكرة تفتيش منزل ترامب، أن الوثائق التي عُثر عليها بمنزل الرئيس السابق تتضمن وثائق سرية للغاية، وأنها عثرت على تحقيق يتعلق بانتهاك محتمل لقانون التجسس وعرقلة العدالة، مؤكدة أنها عثرت على امتلاك الرئيس السابق الوثائق السرية يمثل خرقا لقانون جمع أو نقل معلومات الدفاع، مؤكدة أن الرئيس السابق امتلك وثائق تتعلق بالرئيس الفرنسي.

وذكرت “وول ستريت جورنال” أن مكتب الـFBI استعاد 11 وثيقة سرية بعد مداهمة منزل ترامب، وأنها تضم معلومات عن الرئيس الفرنسي ماكرون، ومساعده السابق روجر ستون، لافتة إلى أنه تم مصادرة وثائق ومواد سرية من منزل الرئيس السابق، المواد المصادرة من مقر الرئيس السابق تضمن 33 صندوقًا من الوثائق.

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