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الآن.. شاهد جريان السيول بوادي العقيق بالمدينة المنورة
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الآن.. شاهد جريان السيول بوادي العقيق بالمدينة المنورة

الآن.. شاهد جريان السيول بوادي العقيق بالمدينة المنورة
٠١:٥٨:١٣ ص، السبت، ٢٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت منطقة المدينة المنورة، موجة من الأمطار وجريان السيول والأودية، حيث غرقت الشوارع والطرق في مياه الأمطار.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله، جريان السيول بوادي العقيق، مع جريان سيل وادي رشيه مع طريق مهد الذهب، مع سيول بين الصلحانية وحاذه جنوب غرب مهد الذهب، بالمدينة المنورة.

وأغلقت الكميات الكبيرة من الأمطار التي تتساقط على المدينة المنورة، النفق المقابل لمسجد قباء وتوقف السيارات والحركة بشكل كامل، حتى اضطر سائقو السيارات إلى نزح المياه من داخل المركبات وهي سائرة وسط طوفان من المياه.

وقبل مغرب الجمعة، جرت السيول على وادي رشيه مع طريق مهد الذهب بالمدينة المنورة، وجرى سيل وادي الأبيار وممشاة طيب بشمال المدينة المنورة، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تساقطت اليوم على المنطقة.

كما تساقطت كميات من الأمطار التي أدت إلى جريان السيول وتدفق الشلالات على جبل أحد، في ظل استمرار الحالة المطرية الصيفية التي تشهدها المملكة.

يأتي هذا في الوقت الذي، تستمر فيه الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، وخاصة مكة والمدينة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، وسط ارتفاع في درجات الحرارة.

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخّي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، وذلك ابتداءً من اليوم و حتى يوم الأحد المقبل.

وأهابت المديرية بتوخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن السدود وأماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.

الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة إغلاق الإنفاق المدينة المنورة جبل أحد مسجد قباء وادي العقيق

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