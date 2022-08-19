اليوم.. خبير طقس يتوقع أجواءً حارة جدًا على معظم مناطق المملكة

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توقع خبير الطقس عبد العزيز بن محمد الحصيني، أن تشهد المملكة اليوم أجواءً من حارة إلى حارة جدًا على معظم المناطق.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه من المتوقع أن يكون الجو معتدلًا فجرًا، مع هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية، وسط ارتفاع درجات الحرارة على أجزاء من المملكة والخليج.

كما توقع تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير والربع الخالي وحائل وعُمان والإمارات.

في الوقت نفسه، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخّي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، وذلك ابتداءً من الجمعة و حتى يوم الأحد المقبل.

وأوضحت المديرية أنه ستتأثر مناطق عسير والباحة ونجران وجازان ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وتبوك بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، وقد تتأثر أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية بأمطار متوسطة في مجملها قد تصل إلى غزيرة.

وأهابت المديرية بتوخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن السدود وأماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.

يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق مختلفة من المملكة.