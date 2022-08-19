“التعليم” تُحدد 5 أيام لاحتفالات المدارس باليوم الوطني

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قررت وزارة التعليم، أن الفترة من يوم الأحد الموافق 1444/2/29 حتى يوم الخميس الموافق 1444/3/3 ستكون موعداً لتنفيذ فعاليات الاحتفاء بالذكرى الـ92 لليوم الوطني للمملكة، من قبل جميع المدارس بمراحلها الثلاث، مع التقيد بكافة اللوائح والتعليمات والتدابير المنظمة.

وشددت الوزارة، بحسب “عكاظ”، على أهمية تنفيذ مشروع الاحتفاء باليوم الوطني تحت الهوية المعتمدة من الهيئة العامة للترفيه “هي لنا دار” والذي سيصادف يوم الجمعة الموافق 27 صفر القادم وفق الـبرامج والفعاليات المقترحـة.

وأكدت وزارة التعليم على أهمية اتخـاذ كافـة التـدابير الإجرائية وتوثيق جميع الفعاليات المنفذة في الإدارة التعليمية ورفع التقارير الختامية والإحصائية لفعاليات الاحتفاء للإدارة العامة للنشاط الطلابي بالوزارة على البريد الإلكتروني.

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وسبق أن كشفت وزارة التعليم، أن العام الدراسي الجديد 1444هـ، سيكون آخر سنوات الدراسة بنظام المقررات للصف الثالث الثانوي.

وأوضحت الوزارة في الخطط الدراسية للصف الثاني الثانوي (مسارات) للعام الدراسي 1444، أنه سيستمر تطبيق نظام المقررات على الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 1444، على أن يبلغ زمن الحصة الدراسية (50) دقيقة لجميع صفوف المرحلة الثانوية في نظام المسارات، ونظام المقررات، بحسب “عكاظ”.

وشددت الوزارة على ضرورة رجوع المدارس لدليل حصص الإتقان لتوضيح متطلباتها وآلية تطبيقها، على أن تكون المواد الاختيارية للسنة الثانية في المسار الشرعي للعام الدراسي الجديد هي قراءات (1) وقراءات (2) فقط.