“الدفاع المدني” بالمدينة يخلي ركاب حافلتين بسبب الأمطار دون إصابات

تواصل- فريق التحرير

أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرق الدفاع المدني في المدينة المنورة قد أخلت ركاب حافلتين بسبب الأمطار.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها على “تويتر”، :”فرق الدفاع المدني في المدينة المنورة أخلت ركاب حافلتين بسبب الأمطار ولا إصابات”.

يأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه عدة مناطق بالمملكة خلال الساعات الماضية هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخّي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، وذلك ابتداءً من اليوم و حتى يوم الأحد المقبل.

وأوضحت المديرية أنه ستتأثر مناطق عسير والباحة ونجران وجازان ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وتبوك بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة.

وأشارت إلى أن الحالة المتوقعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، وقد تتأثر أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية بأمطار متوسطة في مجملها قد تصل إلى غزيرة.

وأهابت المديرية بتوخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن السدود وأماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.