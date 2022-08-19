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بسبب الهجمات الإلكترونية.. “الأمن السيبراني” يدعو لتحديث منتجات “أبل”
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بسبب الهجمات الإلكترونية.. “الأمن السيبراني” يدعو لتحديث منتجات “أبل”

بسبب الهجمات الإلكترونية.. “الأمن السيبراني” يدعو لتحديث منتجات “أبل”
٠١:١٦:٣٣ ص، السبت، ٢٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

أوصى المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني بتحديث منتجات شركة أبل لوجود ثغرة أمنية وهجمات إلكترونية.

وحذر المركز، عبر حسابه على “تويتر”، من وجود تهديدات تتمثل في إمكانية استغلال المهاجم الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحيات عالية.

وأوضح أن “أبل” أطلقت تحديثات عدة لمعالجة عدد من الثغرات في منتجاتها، من ضمنها هواتف الآيفون، والآيباد؛ وتوصي بإجراء تحديث للمنتجات.

وأشار المركز إلى أن المهاجِم يستطيع استغلال الثغرات من خلال تنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحيات عالية.

وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Apple توضيحًا لهذه التحديثات (اضغط هنا)

كانت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، قد أطلقت قبل أسبوعين برنامج “سايبرك” لتنمية قطاع الأمن السيبراني، الذي يعد أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، ويهدف إلى:

1 – تنمية وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني.

2 – توطين تقنيات الأمن السيبراني والمحتوى التدريبي في المجال.

3 – تحفيز منظومة الصناعة المحلية والابتكار في مجال الأمن السيبراني بالمملكة.

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الكلمات الدلالية:
أبل الامن السيبراني المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني

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