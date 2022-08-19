“حقوق الإنسان”: هؤلاء رسموا بتضحياتهم القيم الإنسانية النبيلة للمجتمع بالمملكة

تواصل- فريق التحرير

احتفت هيئة حقوق الإنسان، بعدد من النماذج المجتمعية التي قدمت التضحية من أجل الإنسانية من عديد من المهن بالمملكة.

وقالت الهيئة عبر حسابها على “تويتر”، إنه في هذا اليوم نستذكر العديد من النماذج المجتمعية التي قدمت التضحية من أجل الإنسانية من مواطنين ورجال الأمن وأطباء وأبطال الإنقاذ والفرق التطوعية وغيرهم الكثير، ممن رسموا بتضحياتهم القيم الإنسانية النبيلة التي يحملها مجتمع المملكة.

وذكرت الهيئة بعض النماذج الوطنية لهذه الأعمال الإنسانية والتي منها:

– توثيق 280 طبيبا سعوديا لدور المملكة الإنساني في مستشفيات فرنسا لمكافحة فيروس كورونا

1 – رجال الأمن يكملون عقد منظومة الخدمات الميدانية فى الحج بمواقف غنسانية

2 – رجال الدفاع المدني يتجاوزون مهام الإنقاذ والإطفاء إلى أدوار إنسانية بنقل الحجاج والمعتمرين الذين يتعرضون الإعياء أو إجهاد بدني.

3 – طبيبتان من المملكة تضحيان بحياتهما لإنقاذ غريقتان

4 – مواطن ينقذ طفلا جرفته السيول في عسير

5 – فريق تطوعي ينقذ مقيما تاه في الصحراء كاد يفارق الحياة جراء الحر والعطش

6 – طبيب سعودي يجري 35 عملية لغزالة أورام سرطانية في إندونيسيا مجانا

7 – ممرضة تبرعت بجزء من كبدها لطفلة لا تعرفها في مبادرة لأروع أمثلة العمل الإنساني

8 – أدوار ملموسة لمؤسسات المجتمع المدني في كفالة الأيتام والأرامل ورعاية المرضى وكبار السن وذوي الإعاقة ورعاية الطفل والمرأة.