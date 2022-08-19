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“الطاقة الذرية” تدعو لضبط النفس في محطة زابوريجيا.. ماذا يحدث ؟
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“الطاقة الذرية” تدعو لضبط النفس في محطة زابوريجيا.. ماذا يحدث ؟

“الطاقة الذرية” تدعو لضبط النفس في محطة زابوريجيا.. ماذا يحدث ؟
١٠:٥٨:٤٣ م، الجمعة، ٢١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

دعا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي، إلى ضبط النفس في محطة زابوريجيا النووية.

وكشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن المشاورات جارية بشأن إرسال وفدنا إلى محطة زابوروجيا قبل أن تتصاعد الأحداث.

وأكدت أنه يجب عدم اتخاذ أي إجراء جديد يمكن أن يعرض سلامة “محطة زابوروجيا” وأمنها لخطر غير محمود العواقب.

وطالب الاتحاد الأوروبي، القوات الروسية بضرورة الانسحاب من منطقة محطة زابوروجيا وتسليم السيطرة الكاملة على الفور لأوكرانيا.

فيما نقلت “بلومبرج”عن مصادر، أن مستوى الإشعاع في زابوروجيا سليم ومولداتها تعمل لكن المخاوف من فصلها عن كهرباء أوكرانيا.

في الوقت نفسه، قدمت روسيا مذكرة احتجاج لمجلس الأمن بشأن “الاستفزازت” الأوكرانية في محطة زابوروجيا.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن القوات الأوكرانية هاجمت محطة زابوروجيا النووية 8 مرات وفي 5 حالات استخدمت أنظمة وأسلحة غربية، مؤكدة أن الرئيس بوتين أبلغ نظيره الفرنسي أن قيام أوكرانيا بقصف منطقة المحطة النووية يفاقم مخاطر حدوث كارثة واسعة.

وأكدت البعثة الروسية في الأمم المتحدة، أن أوكرانيا تستعد للقيام بعمل استفزازي اليوم في محطة زابوروجيا النووية.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا بوتين روسيا محطة زابوروجيا وكالة الطاقة الذرية

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