الجمعة، ٢١ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
طائرة إثيوبية تتجاوز مدرج الهبوط.. والسبب “نوم الطيارين”
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دولي

طائرة إثيوبية تتجاوز مدرج الهبوط.. والسبب “نوم الطيارين”

طائرة إثيوبية تتجاوز مدرج الهبوط.. والسبب “نوم الطيارين”
١١:٠٦:٤٧ م، الجمعة، ٢١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

في واقعة غريبة ومثيرة للدهشة، عبرت طائرة إثيوبية بشكل غير متوقع مدرج الهبوط في أديس أبابا، وأكملت طريقها فوقه، ليتبين لاحقا أن سبب هذا الخطأ هو “نوم الطيارين”.

واستغرق الطياران في النوم وتجاوزا مدرج الهبوط خلال رحلة من السودان إلى إثيوبيا يوم الاثنين، وذلك وفق تقرير لموقع أفييشن هيرالد الإخباري للطيران.

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وأوضح التقرير أن الحادثة وقعت على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من طراز بوينج 737-800 كانت في طريقها من الخرطوم إلى أديس أبابا، “عندما نام الطياران واستمرت الطائرة في تجاوز مدرج الهبوط”، بحسب سكاي نيوز عربية.

وتشير البيانات التي حصل عليها الموقع إلى أن الطائرة كانت تحلق على ارتفاع 37000 قدم باستخدام الطيار الآلي، عندما فشلت في الهبوط في مطار أديس أبابا بولي الدولي.

 

الكلمات الدلالية:
اثيوبيا طائرة مدرج الهبوط نوم الطيارين

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