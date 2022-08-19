الجمعة، ٢١ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
لدعم الأفراد.. أمانة جازان تتيحُ خدمات المتاجر المتنقلة عبر منصة بلدي
شاهد.. قوة العصف المطري على شرائع النخل شرق مكة المكرمة
بالفيديو.. أمطار غزيرة تنهمر من سقف مطار جنيف وتعرضه للغرق
هل يسبب مرض البهاق العدوى؟..”سعود الطبية” توضح
شاهد.. إغلاق النفق المقابل لمسجد قباء وتوقف السيارات تمامًا بسبب الأمطار
شاهد.. السيول تُغرق إحدى المركبات في شارع الإمام مسلم بالمدينة

أحدث الأخبار

لدعم الأفراد.. أمانة جازان تتيحُ خدمات المتاجر المتنقلة عبر منصة بلدي

لدعم الأفراد.. أمانة جازان تتيحُ خدمات المتاجر المتنقلة عبر منصة بلدي
١٠:٥١:١٩ م، الجمعة، ٢١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل- واس

أتاحت أمانة منطقة جازان إصدارَ رخصة لمنفذ بيع متجر متنقِّل أو عربة متنقِّلة للأنشطة الغذائية وغير الغذائية عبر “منصة بلدي”للاستفادة من حاضنات المتاجر المتنقِّلة؛ وذلك بهدف تنظيم عملية البيع في الأماكن العامة عبر حاضنات الأعمال ومسارات العربات المتنقلة والحرص على سلامة الزوار وخلق بيئة جاذبة؛ سعياً منها لدعم قطاع الأعمال وتمكين الأفراد من مزاولة أعمال البيع.

وتهدف الأمانة من خلال خدمات المتاجر المتنقِّلة إلى خلق فرص استثمارية جديدة في قطاع الأعمال، وطرح المزيد من فرص العمل للباحثين عن عمل؛ وذلك من خلال تسهيل إجراءات التراخيص، والحصول عليها عن طريق الاستفادة من الخدمات الرقمية التي طُرِحَتْ عبر منصة “بلدي” من خلال الموقع الإلكتروني، أو التطبيق المتوفر على الأجهزة الذكية دون الحاجة إلى زيارة الأمانة أو البلدية وذلك ضمن الخطط الإستراتيجية للتحوُّل الرقمي.

وبيَّنت الأمانة أنه يمكن للمستفيد الحصول على عدد من الخدمات للمتاجر المتنقُّلة التي تشمل ؛ إصدار رخصة مؤقتة لمنفذ بيع متجر متنقِّل ، وتعديل رخصة مؤقتة لمنفذ بيع متجر متنقِّل ، وإلغاء رخصة مؤقتة لمنفذ بيع متجر متنقِّل ، وإصدار رخصة عربة متنقِّلة ، وتعديل وتجديد وإلغاء رخصة عربة متنقِّلة، مشيرةً إلى أنه يشترط للاستفادة من هذه الخدمات أن يكون المتقدِّمُ بطلب الخدمة سعودي الجنسية، ولا يقلُّ عمره عن 18 سنة، وألا يكون موظفاً حكومياً.

الكلمات الدلالية:
المتاجر المتنقلة جازان متجر متنقلة منصة بلدي

مواد ذات صلة

المزيد
18 نصيحة لقائدي السيارات لخفض استهلاك الوقود

18 نصيحة لقائدي السيارات لخفض استهلاك الوقود

منذ 6 سنوات
توقعات بهطول أمطار غزيرة على عدة مناطق

توقعات بهطول أمطار غزيرة على عدة مناطق

منذ 6 سنوات
الأحساء.. جموع غفيرة تشيع شهيد بقيق الرقيب الحبيب

الأحساء.. جموع غفيرة تشيع شهيد بقيق الرقيب الحبيب

منذ 7 سنوات
بالفيديو.. شاب يمارس «التفحيط» أثناء مطاردته من الشرطة

بالفيديو.. شاب يمارس «التفحيط» أثناء مطاردته من الشرطة

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *