هل يسبب مرض البهاق العدوى؟..”سعود الطبية” توضح

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أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن البهاق مرض جلدي يحدث بسبب فقدان لون الجلد الطبيعي وظهور بقع بيضاء اللون، وله عدة أنواع.

وأفادت “سعود الطبية” أن مرض البهاق غير معدٍ، ولا ينتقل عبر التلامس أو أي طريقة أخرى؛ ويعد البهاق أحد أمراض المناعة الذاتية، التي يهاجم فيها جهاز المناعة خلايا الميلانين، المسؤولة عن صبغة الجلد وإعطائه لونه الطبيعي ويكسرها، لأنه يعتبرها جسمًا غريبًا.

وهناك 3 أنواع لمرض البهاق، تظهر على جسم المصاب، وهي:

1- البهاق الشامل، وهو الذي يشمل معظم الجسم.

2- البهاق المنتشر، ويظهر في عدة بقع منتشرة في مناطق متعددة من الجسم.

3- البهاق المحدود، ويظهر كبقعة واحدة أو أكثر في منطقة واحدة من الجسم.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، أنها تمكنت من إنتاج علاج للبهاق لدى البالغين والأطفال، قد يكون الأول من نوعه لعلاج هذا المرض الذي يصيب الملايين عالميًا، بحسب شبكة “سكاى نيوز عربية”.

ومنحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة على كريم ” Opzelura ” الذي تنتجه شركة “إنسايتس”، كعلاج موضعي للبهاق غير المفصلي لدى البالغين والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عامًا وما فوق.

ووفقًا لموقع “فارماسوتيكال إنداستريز”، فقد أصبح كريم “أوبزيلورا” أول علاج – لإعادة تصبّغ البشرة من مرضى البهاق – يحصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء.