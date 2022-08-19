بالفيديو.. أمطار غزيرة تنهمر من سقف مطار جنيف وتعرضه للغرق

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو، من مطار جنيف، مشهدًا غريبًا، آثار دهشة الركاب، حيث انهمرت المياه من سقف المطار في عدة أماكن، منها صالات انتظار الركاب، والممرات وأجزاء من السوق الحرة، والكافيهات.

كما أظهر الفيديو، الذي تداولته حسابات مواقع التواصل الناطقة بالفرنسية على مدى واسع، حالة الطقس التي تعرضت لها جنيف، بعد موجة الجفاف في السنوات الأخيرة، حيث هبّت عواصف عنيفة، وكذلك هطول الأمطار الكثيفة في أنحاء سويسرا.

وعلق أحد حسابات موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على الفيديو المتداول قائلاً: “في وقت متأخر من مساء الأربعاء ، تعرضت سويسرا لهطول أمطار غزيرة.. حتى مطار جنيف كان يحق له الاستحمام”.

فيما أصدر المطار الدولي، بيانا، قال فيه إن ما حدث كان نتيجة لسوء الأحوال الجوية، وتطلب تنظيف المبنى فقط، فيما لم يؤثر على حركة الركاب أو الرحلات الجوية، مشيرة إلى أنه يجري التخطيط لأعمال “العزل المائي الإضافية” في المطار.

وعلى مدار العام بأكمله شهدت سويسرا، خاصة غربها وجنوبها، تراجعًا حادًا في كمية الأمطار المتساقطة، مقارنة بمعدلاتها طيلة السنوات الماضية، حسب “العربية”.