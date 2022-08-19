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الآن.. شاهد البرق يُضيء سماء مكة المكرمة (صور)
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الآن.. شاهد البرق يُضيء سماء مكة المكرمة (صور)

الآن.. شاهد البرق يُضيء سماء مكة المكرمة (صور)
١٠:٠٦:٣٢ م، الجمعة، ٢١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

أضاء البرق سماء مكة المكرمة، وسط حالة من الأمطار وهبوب رياح نشطة مثيرة لبعض الغبار.

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يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، وخاصة مكة والمدينة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، وسط ارتفاع في درجات الحرارة.

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كما توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مما يؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، وتكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، وكذلك الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخّي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، وذلك ابتداءً من اليوم وحتى يوم الأحد المقبل.

وأهابت المديرية بتوخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن السدود وأماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظًا على سلامتهم.

الكلمات الدلالية:
أمطار الأرصاد البرق الطائف الغبار حالة الطقس مكة المكرمة

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