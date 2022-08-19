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شاهد.. السيول تُغرق إحدى المركبات في شارع الإمام مسلم بالمدينة
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شاهد.. السيول تُغرق إحدى المركبات في شارع الإمام مسلم بالمدينة

شاهد.. السيول تُغرق إحدى المركبات في شارع الإمام مسلم بالمدينة
١٠:١٠:٤٤ م، الجمعة، ٢١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

مع تعرض منطقة المدينة المنورة لهطول أمطار غزيرة، والتي أدت إلى جريان السيول والأودية، أغرقت السيول شارع الإمام مسلم بالمدينة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف أغرقت السيول الجارية إحدى المركبات في شارع الإمام مسلم بالمدينة، في ظل استمرار الحالة المطرية الصيفية.

كما تساقطت اليوم، كميات من الأمطار التي أدت إلى جريان السيول وتدفق الشلالات على جبل أحد، في ظل استمرار الحالة المطرية الصيفية التي تشهدها المملكة.

وفي منظر بديع، ومع تعرض منطقة المدينة المنورة لموجة من الأمطار والسيول، تدفقت الشلالات بعد أمطار هطلت على جبل أحد، حيث أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت الأمطار وجرت السيول والأودية والشعاب والشلالات على جبل أحد.

يأتي هذا مع ارتفاع في درجات الحرارة، تستمر فيه الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق مختلفة من المملكة.

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فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخّي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، وذلك ابتداءً من اليوم و حتى يوم الأحد المقبل.

وأهابت المديرية بتوخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن السدود وأماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظًا على سلامتهم.

يذكر أن الشارع سُمّي باسم الحافظ الإمام مسلم صاحب الصحيح في أحاديث النبي (صلى الله عليه وسلم)، وهو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، ولد سنة 206 للهجرة.

 وخَلَفَ مسلم، الإمام البخاري في المكانة العلمية، وأصبح إمام خراسان في الحديث، واشتهر بأنه من حفّاظ الدنيا، كما يعتبر صحيح مسلم هو أحد أهم كتب الحديث النبوي، وثالث أصحّ الكتب على الإطلاق بعد القرآن الكريم، وصحيح البخاري، وتوفي الإمام مسلم عشية يوم الأحد الخامس والعشرين من رجب عام 261 هـ عن عمر يناهز خمسًا وخمسين سنة.

الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة المدينة المنورة جبل أحد جريان السيول حالة الطقس

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