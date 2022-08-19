طار في الهواء.. نجاة سائق تركي بأعجوبة بعد اصطدام شاحنته بصهريج مندفع (فيديو)

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نجا سائق تركي بأجوبة بعدما اصطدمت شاحنته بصهريج مندفع، ما أدى إلى طيرانه في الهواء.

ووثق مقطع فيديو نشره موقع الفيديوهات القصيرة”يويتوب”، لحظة اصطدام شاحنة تركية بصهريج مندفع، حيث نجا السائق الذي طار في الهواء بأعجوبة.

وأظهر مقطع الفيديو، الاصطدام المريع بين الشاحنة والصهريج الذي أثار الفزع والخوف في المنطقة، حيث هرع المتواجدون مسرعين نحو الشاحنة التي انقلبت والصهريج الذي انحرف جانبًا مخلفًا دمارًا ملحوظًا بالطريق.

وأوضح الفيديو، سائق الشاحنة الذي تفاجأ بالصهريج أثناء مروره بالإشارة التي كانت متوقفة، يصطدم به بقوة ويدفع بالشاحنة بعيدًا، ولم يشعر السائق بنفسه إلا وهو ملقى خارج الشاحنة على الأرض، وبعدها استطاع الوقوف والمشي في واقعة نادرًا ما تتكرر.