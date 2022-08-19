الجمعة، ٢١ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
طار في الهواء.. نجاة سائق تركي بأعجوبة بعد اصطدام شاحنته بصهريج مندفع (فيديو)
ارتفاع عدد الحرفيين بالمملكة إلى 4400 في 2021
“الدفاع المدني” يدعو إلى توخي الحذر من هطول أمطار على بعض المناطق
بالفيديو.. متخصص يحذر من خطورة استخدام الهاتف أثناء المشي
شاهد.. جريان سيل وادي رشيه مع طريق مهد الذهب في المدينة
4 مخالفات تعد تهربًا من سداد ضريبة التصرفات العقارية.. تعرف عليها

أحدث الأخبار

طار في الهواء.. نجاة سائق تركي بأعجوبة بعد اصطدام شاحنته بصهريج مندفع (فيديو)

طار في الهواء.. نجاة سائق تركي بأعجوبة بعد اصطدام شاحنته بصهريج مندفع (فيديو)
٠٧:٤٢:٢٢ م، الجمعة، ٢١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

نجا سائق تركي بأجوبة بعدما اصطدمت شاحنته بصهريج مندفع، ما أدى إلى طيرانه في الهواء.

ووثق مقطع فيديو نشره موقع الفيديوهات القصيرة”يويتوب”، لحظة اصطدام شاحنة تركية بصهريج مندفع، حيث نجا السائق الذي طار في الهواء بأعجوبة.

وأظهر مقطع الفيديو، الاصطدام المريع بين الشاحنة والصهريج الذي أثار الفزع والخوف في المنطقة، حيث هرع المتواجدون مسرعين نحو الشاحنة التي انقلبت والصهريج الذي انحرف جانبًا مخلفًا دمارًا ملحوظًا بالطريق.

وأوضح الفيديو، سائق الشاحنة الذي تفاجأ بالصهريج أثناء مروره بالإشارة التي كانت متوقفة، يصطدم به بقوة ويدفع بالشاحنة بعيدًا، ولم يشعر السائق بنفسه إلا وهو ملقى خارج الشاحنة على الأرض، وبعدها استطاع الوقوف والمشي في واقعة نادرًا ما تتكرر.

الكلمات الدلالية:
اصطدام شاحنته تركيا حوادث سير نجاة سائق

مواد ذات صلة

المزيد
نجل حميدان التركي: نخشى على حياة والدي لسوء معاملة السلطات الأمريكية (فيديو)

نجل حميدان التركي: نخشى على حياة والدي لسوء معاملة السلطات الأمريكية (فيديو)

منذ 6 سنوات
شاهد (صورة) المتهم في طعن فتاة “كورنيش جدة”

شاهد (صورة) المتهم في طعن فتاة “كورنيش جدة”

منذ 7 سنوات
موجز الأخبار الدولية | الجيش اليمني يتقدم في آخر مأرب.. وإصابة 40 صهيونياً في تل أبيب

موجز الأخبار الدولية | الجيش اليمني يتقدم في آخر مأرب.. وإصابة 40 صهيونياً في تل أبيب

منذ 6 سنوات
تحطم طائرة عسكرية مصرية ومقتل طاقمها شمالي البلاد

تحطم طائرة عسكرية مصرية ومقتل طاقمها شمالي البلاد

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *