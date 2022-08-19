الجمعة، ٢١ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
ارتفاع عدد الحرفيين بالمملكة إلى 4400 في 2021
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ارتفاع عدد الحرفيين بالمملكة إلى 4400 في 2021

ارتفاع عدد الحرفيين بالمملكة إلى 4400 في 2021
٠٧:٢٨:١٦ م، الجمعة، ٢١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة الثقافة، تقرير الحالة الثقافية في المملكة لعام 2021، وأظهر التقرير، ارتفاع عدد الحرفيين في المملكة إلى 4400 حرفيًا، في مجالات مختلفة.

وحسب تقرير “الثقافة”، بلغ عدد الحرفيين المصنفين فـي السجل الحرفي عدد 4429 حرفيًا، وبحسب بيانات الأعـوام الثلاثة الأخيرة 2019-2021 ، فتتصدر المشغولات النسيجية، التي تشمل حياكة السجاد بنسبة 23%، تليها حرف المشغولات المطرزة، اليدوية، التي تشمل خياطة وتطريز الثياب.

وتحتوي المشغولات المطرزة على ثلاثة مسارات وهي: أولاً – تصميم الملابس للرجال والنساء، وثانيًا – تصميم ملابس الأطفال، وثالثًا – تصميم الأحذية والمجوهرات.

فيما جاءت النسبة الأقل من حيث الحرف، للمشغولات الجلدية اليدوية، التي تشمل دباغة الجلود وصناعة الأواني الجلدية، وكذلك حرف البناء التراثية اليدوية، التي تشمل الزخرفة بالطين والجص، والتلوين على المسطحات الخشبية والجدارية، بنسب لا تتجاوز 2%، لكل نوع منها.

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الحرف التراثية تصميم الملابس تقرير الثقافة في المملكة عدد الحرفيين وزارة الثقافة

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