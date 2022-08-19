بالفيديو.. متخصص يحذر من خطورة استخدام الهاتف أثناء المشي

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شدد استشاري التأهيل الطبي، د. فيصل الدهمشي، على أن استخدام الهاتف أثناء المشي يعد خطرًا، ويضر باستقامة الجسم ويسبب ألمًا في الرقبة.

وقال الدهمشي، إنه عند الشعور بآلام في الرقبة، يجب على الإنسان أن يفحص جسمه بالكامل، بدءًا من القدمين، ويجب أن يكون الحذاء مريحًا ومناسبًا.

فيما حذرت مواقع طبية متخصصة، من استخدام الجوال لفترات طويلة، وذهبت دراسات إلى أن الهواتف المحمولة تعد أحد مسببات سرطان في الدماغ، حسب “ويب طب”.

ومن الأضرار الأخرى التي قد يسببها استخدام الهاتف المحمول ما يأتي: