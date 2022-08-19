الجمعة، ٢١ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
البرلمان الإيراني يُناقش دعم حكومته لإحياء الاتفاق النووي
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دولي

البرلمان الإيراني يُناقش دعم حكومته لإحياء الاتفاق النووي

البرلمان الإيراني يُناقش دعم حكومته لإحياء الاتفاق النووي
٠٦:٣٣:٤٤ م، الجمعة، ٢١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توجه المسؤولون المعنيون بالملف النووي في إيران، إلى البرلمان، بعدما اجتمعوا الثلاثاء مع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية.

وقدم أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، تقريراً مفصلاً إلى المشرعين الإيرانيين بشأن تطورات المحادثات النووية، خصوصاً الرد الإيراني، وذلك وسط تسارع محاولات إنعاش الاتفاق.

وتباينت آراء نواب البرلمان بشأن منح فريقهم التفاوضي ضوءاً أخضر لإبرام أي صفقة مع الولايات المتحدة، دون الحاجة إلى مصادقة المشرعين، حسب “الشرق الأوسط”.

من جانبه، قال عضو اللجنة، النائب عباس مقتدايي، إن “هناك تفاهماً؛ إيران اتخذت قرارها السياسي لتنفيذ التفاهم، وعلى الولايات المتحدة توضيح موقفها”.

منوهاً بأن نواب البرلمان “طرحوا وجهات نظرهم في الاجتماع واستمعوا للشرح المطلوب من المسؤولين المعنيين”، حسب لوكالة “إرنا” الرسمية.

وما زالت  الأطراف المعنية بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، حاليًا، خصوصًا بروكسل وواشنطن، تعكف على دراسة الردّ الذي تقدمت به طهران على مقترح للاتحاد الأوروبي، والذي يهدف لإنجاز تفاهم في مباحثات إحياء الاتفاق الذي وقع عام 2015.

الكلمات الدلالية:
الاتحاد الاوروبي الاتفاق النووي البرلمان الإيراني البرنامج النووي الإيراني بروكسل واشنطن طهران وزير الخارجية الإيراني

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