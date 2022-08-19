شاهد.. النهار يتحول إلى ليل بسبب عاصفة غبارية بشمال الطائف

تواصل – فريق التحرير:

في مشهد غريب ونادر، حولت الآن عاصفة غبارية ضخمة النهار إلى ليل شمال عشيرة شمال الطائف.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، العاصفة الغبارية التي ضربت شمال الطائف حتى أظلمت المنطقة وتحول النهار إلى ليل دامس.

يأتي هذا في الوقت الذي، تستمر فيه الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، وسط ارتفاع في درجات الحرارة.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مما يؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وتكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، وكذلك الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار إلى أن الحالة المتوقعة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية “صحراء الربع الخالي” ومنطقة الرياض “وادي الدواسر”، في حين يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقي الشرقية والرياض.