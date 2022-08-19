الجمعة، ٢١ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
22 مليون مشترك بالمملكة.. متخصص يُحذر من السلوكيات الخاطئة عبر “تيك توك”(فيديو)
شاهد.. النهار يتحول إلى ليل بسبب عاصفة غبارية يشمال الطائف
بـ 1400 مدرسة.. “تعليم القصيم” تستعد لانطلاق العام الدراسي الجديد
عاجل.. “النقل” تنبه سائقي الشاحنات إلى سرعة الالتزام بهذا الأمر
خدمة اليوم.. 4 خطوات لعمل إثبات تنازل عن دية أو بعضها
بعد التعديلات الجديدة.. تعرف على نسبة ضريبة التصرفات العقارية

أحدث الأخبار

22 مليون مشترك بالمملكة.. متخصص يُحذر من السلوكيات الخاطئة عبر “تيك توك”(فيديو)

22 مليون مشترك بالمملكة.. متخصص يُحذر من السلوكيات الخاطئة عبر “تيك توك”(فيديو)
٠٦:٣٢:٣٠ م، الجمعة، ٢١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر المستشار الاجتماعي فهد القحطاني، من خطورة السلوكيات الخاطئة المنتشرة في التطبيق، معتبرا أنها خطر حقيقي على المجتمع.

وقال القحطاني، في برنامج بثته قناة “الإخبارية”: “انتشار السلوكيات الخاطئة وإبرازها بشكل كبير في مواقع منصات التواصل الاجتماعي، وبالأخص تطبيق تيك توك، يجعل النشء الصغير لا يميز بين القيم والثوابت وبين ما ينشر على هذه المنصات”.

وأوضح المستشار الاجتماعي أن المملكة بها 22 مليون مستخدم لتطبيق التيك توك، وهو رقم كبير مقارنة بتعداد مواطني المملكة، مما يجعل الخطر أكبر.

ولفت القحطاني إلى أن هذه التطبيقات تأخذ الأطفال والأبناء وتعزلهم عن أسرهم، مشددا على ضرورة إبعاد الأطفال الصغار دون 12 عاما عن هذه الأجهزة والتطبيقات، لئلا يتأثروا بالسلبيات التي تنشر من خلاله.

وقال القحطاني: “شاهدنا حالات طلاق ومشاكل عائلية فضلا عن الجرائم الأمنية نتيجة التحديات والمقالب في برنامج ” التيك توك”.

الكلمات الدلالية:
تطبيق تيط توك سلوكيات خاطئة فهد القحطاني منصات التواصل الاجتماعي

مواد ذات صلة

المزيد
«داعش» يعلن مسؤوليته عن استهداف قوات أمريكية غربي الموصل

«داعش» يعلن مسؤوليته عن استهداف قوات أمريكية غربي الموصل

منذ 5 سنوات
سقوط أهم قاعدة عسكرية في ليبيا بأيدي “أنصار الشريعة”.. وأنباء عن هروب “حفتر”

سقوط أهم قاعدة عسكرية في ليبيا بأيدي “أنصار الشريعة”.. وأنباء عن هروب “حفتر”

منذ 8 سنوات
«الشؤون الاجتماعية» توضح حقيقة وفاة نزيلة دار الرعاية بمكة

«الشؤون الاجتماعية» توضح حقيقة وفاة نزيلة دار الرعاية بمكة

منذ 7 سنوات
حادث مروع بسبب تسابق متهورين على طريق سريع في المملكة

حادث مروع بسبب تسابق متهورين على طريق سريع في المملكة

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *