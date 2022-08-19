22 مليون مشترك بالمملكة.. متخصص يُحذر من السلوكيات الخاطئة عبر “تيك توك”(فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

حذر المستشار الاجتماعي فهد القحطاني، من خطورة السلوكيات الخاطئة المنتشرة في التطبيق، معتبرا أنها خطر حقيقي على المجتمع.

وقال القحطاني، في برنامج بثته قناة “الإخبارية”: “انتشار السلوكيات الخاطئة وإبرازها بشكل كبير في مواقع منصات التواصل الاجتماعي، وبالأخص تطبيق تيك توك، يجعل النشء الصغير لا يميز بين القيم والثوابت وبين ما ينشر على هذه المنصات”.

وأوضح المستشار الاجتماعي أن المملكة بها 22 مليون مستخدم لتطبيق التيك توك، وهو رقم كبير مقارنة بتعداد مواطني المملكة، مما يجعل الخطر أكبر.

ولفت القحطاني إلى أن هذه التطبيقات تأخذ الأطفال والأبناء وتعزلهم عن أسرهم، مشددا على ضرورة إبعاد الأطفال الصغار دون 12 عاما عن هذه الأجهزة والتطبيقات، لئلا يتأثروا بالسلبيات التي تنشر من خلاله.

وقال القحطاني: “شاهدنا حالات طلاق ومشاكل عائلية فضلا عن الجرائم الأمنية نتيجة التحديات والمقالب في برنامج ” التيك توك”.