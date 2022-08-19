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4 مخالفات تعد تهربًا من سداد ضريبة التصرفات العقارية.. تعرف عليها

4 مخالفات تعد تهربًا من سداد ضريبة التصرفات العقارية.. تعرف عليها
٠٦:٤١:٤٧ م، الجمعة، ٢١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

قرر وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محمد بن عبدالله الجدعان، الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، ونشرت جريدة أم القرى نص التعديلات الجديدة.

ونصت المادة التاسعة من التعديلات على أنه يعد في حكم التهرب من سداد الضريبة القيام بأي مما يلي-ما لم يُثبت المُخالِف عكس ذلك-:
1- تقديم بيانات غير صحيحة عن قيمة التصرف العقاري ينتج عنها عدم سداد الضريبة المستحقة كلياً أو جزئياً.
2- اللجوء إلى أية حيلة أو ترتيب أو وسيلة مهما كان نوعها أو طبيعتها ينتج عنها عدم سداد الضريبة المستحقة كلياً أو جزئياً.
3- أي إجراء أو فعل آخر يترتب عليه عدم سداد الضريبة المستحقة كلياً أو جزئياً.
4- يعاقب بذات العقوبات المشار إليها في هذه المادة أي شخص يساعد أو يشترك مع الشخص المخالف في التهرب من سداد الضريبة.

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وأشارت التعديلات إلى أنه يتولى الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من المحافظ الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة، ولهم جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم في سبيل إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة، ويتم إيقاع العقوبة بقرار من المحافظ أو من يفوضه بذلك.

الكلمات الدلالية:
التصرفات العقارية ضريبة التصرفات العقارية هيئة الزكاة وزير المالية

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