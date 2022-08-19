شاهد.. الأمطار الغزيرة حولت الأرض إلى بساط أخضر في جازان

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أظهر مقطع فيديو، مساحات واسعة من الأراضي الخضراء في منطقة جازان بعد هطول الأمطار، حيث أزهرت الأرض واكتست باللون الأخضر.

وبثت قناة “العربية السعودية”، لقطات جوية للطبيعة الخلابة في جازان، جنوب غرب المملكة، حيث حولت الأمطار الغزيرة، الأرض إلى بساط أخضر.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول.

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات صبييا، وأبوعريش، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وضمد، والعيدابي، وفيفا، وهروب ومركز الفطيحة وعدد من المراكز التابعة للمنطقة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 ليلًا.