الذهب يواصل التراجع في المملكة ويتجه لخسائر أسبوعية عالميًا

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تراجعت أسعار الذهب اليوم في المملكة، لليوم الرابع، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 211.35 ريال، أي ما يعادل 56.36 دولار، في حين جاء سعر الجرام عيار 22 بـ 193.74 ريال/ 51.66 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشارًا في المملكة اليوم، نحو 184.93 ريال/ 49.32 دولار، أما الجرام عيار 18 فبلغ 158.51 ريال/ 42.27 دولار.

وبلغ سعر أوقية الذهب “بيع” 6573.75 ريال/ 1753 دولارًا، وجاء سعر الشراء بـ6577.50 ريال/ 1754 دولارًا.

وعالميًا، يتجه الذهب إلى تسجيل أول خسائر أسبوعية له منذ 5 أسابيع، ويسهم في تعميق خسائره اليوم ارتفاع أداء الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، لما تجمعه معهم من علاقة عكسية بارزة.

حيث يضغط ارتفاع عوائد على أسعار الذهب اليوم بقوة، فقد ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 2.24% وسجل حوالي 2.945% ، كما ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عام بنسبة قوية تبلغ 1.36% وسجل حوالي 3.184%.

وعلى صعيد التداولات، تستقر أسعار الذهب الفورية، خلال تعاملات اليوم، عند نسبة انخفاض بسيطة تبلغ 0.27% ليصل إلى 1,753.79 دولارا للأوقية، كما استقرت أيضا بنسبة هبوط قدرها 0.23% لتصل لمستوى 1,767.05 دولارا للأوقية الواحدة.