الجمعة، ٢١ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
خطيب المسجد النبوي: الحياء هو حياة القلب وأنفاس الروح الطيبة (فيديو)
بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: حقيقة الحزن ألا يكون المرء في معية الله
رئيس أوزبكستان يمنح الملك سلمان وسام “الإمام البخاري” من الدرجة الأولى
«مشاهد تسُر الناظرين».. منتزه الملك سلمان البري وجهة المتنزهين واستجمام المُرهَقين
إيقاف الخدمات للمواطن هل يمنع من السفر؟.. “الجوازات” توضح
أسعار العملات الأجنبية اليوم مقابل الريال

أحدث الأخبار

خطيب المسجد النبوي: الحياء هو حياة القلب وأنفاس الروح الطيبة (فيديو)

خطيب المسجد النبوي: الحياء هو حياة القلب وأنفاس الروح الطيبة (فيديو)
٠٢:٠٨:٣٧ م، الجمعة، ٢١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير

أدى المصلون في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، اليوم، شعائر صلاة الجمعة، وأم المصلين فضيلة الشيخ أحمد بن طالب بن حميد.

وقال خطيب المسجد النبوي، إن الحياء هو حياة القلب وأنفاس الروح الطيبة.

وفي خطبة سابقة، قال بن حميد، إن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرمًا، وإن من أقبح الظلم أن يظلم المرء نفسه فيدسيها ولا يزكيها”.

اقرأ أيضا.. 

خطيب المسجد النبوي: الدنيا دار ابتلاء فأحسنوا فيها لتستحقوا الثواب (فيديو)

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. قاصدو المسجد النبوي ينعمون بأجواء باردة (صور)

وأضاف: “ويكون الظلم أعظم إذا وقع في الزمان والمكان المعظم، وقد عظم الله -تبارك وتعالى- الأشهر الحرم في: “إنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ”.

وأورد حميد: “وقال الله تعالى عن البلد الحرام والمسجد الحرام: “ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم”، كما قال رسول الله في حرمة المدينة: “من أحدث في المدينة أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا”.

الكلمات الدلالية:
أحمد بن حميد الحياء المسجد النبوي خطبة الجمعة

مواد ذات صلة

المزيد
الصحة تدشن موقعاً إلكترونياً جديداً لنشر التوعية بطريقة غير تقليدية

الصحة تدشن موقعاً إلكترونياً جديداً لنشر التوعية بطريقة غير تقليدية

منذ 7 سنوات
«العصيمي» يعلن موعد تعيين المرشحين للانتقال من الإداري إلى التعليمي

«العصيمي» يعلن موعد تعيين المرشحين للانتقال من الإداري إلى التعليمي

منذ 6 سنوات
بالفيديو والصور.. قوات الأسد ترتكب مجزرة بالغازات السامة في ريف دمشق

بالفيديو والصور.. قوات الأسد ترتكب مجزرة بالغازات السامة في ريف دمشق

منذ 7 سنوات
الصحة: تسجيل حالتي إصابة بـ”كورونا” وشفاء وافد في جدة

الصحة: تسجيل حالتي إصابة بـ”كورونا” وشفاء وافد في جدة

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *