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رئيس أوزبكستان يمنح الملك سلمان وسام “الإمام البخاري” من الدرجة الأولى
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رئيس أوزبكستان يمنح الملك سلمان وسام “الإمام البخاري” من الدرجة الأولى

رئيس أوزبكستان يمنح الملك سلمان وسام “الإمام البخاري” من الدرجة الأولى
٠١:٥٥:٤٠ م، الجمعة، ٢١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

منح الرئيس الأوزبكستاني، شوكت ميرضيائيف، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسام جمهورية أوزبكستان “الإمام البخاري” من الدرجة الأولى.

ونشر الحساب الرسمي للرئيس الأوزبكي على “تويتر” صورة للوسام الذي منحه ميرضيائيف لخادم الحرمين الشريفين.

جاء خلال الزيارة الرسمية التي أجراها رئيس أوزبكستان للمملكة، والتي استمرت لمدة يومين، وعقد خلالها مباحثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان،  جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص التعاون في شتى المجالات، بالإضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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289 مليون ريال حجم التبادل التجاري بين المملكة وأوزبكستان

كان اتحاد الغرف التجارية، كشف أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية أوزبكستان بلغ 289 مليون ريال خلال خمس سنوات الماضية.

وأوضح التقرير الاقتصادي والذي أصدره اتحاد الغرف التجارية بمناسبة زيارة فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان إلى المملكة، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2021 بلغ 65 مليون ريال، مفيدًا أن قيمة صادرات المملكة إلى أوزبكستان في عام 2021 نمت بنسبة 20% مقارنة مع 2020، وبنسبة 200% عن قيمتها في 2019م.

وأفاد أن قيمة واردات المملكة من أوزبكستان زادت في عام 2021 بنسبة 37% مقارنة بقيمتها في 2020، وزادت قيمة الميزان التجاري لصالح أوزبكستان في عام 2021 بنسبة 37% عن قيمتها في عام 2020، فيما ارتفعت قيمة التجارة بين البلدين في عام 2021 لتبلغ 65 مليون ريال، محققة نموًا بلغت نسبته 38% عن قيمتها في 2020م.

الكلمات الدلالية:
الملك سلمان رئيس اوزبكستان وسام الامام البخاري ولي العهد

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