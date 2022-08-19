“المرور”: تصريح القيادة المؤقت لا يسمح بالسفر للخارج

تواصل- فريق التحرير

أوضحت الإدارة العامة للمرور، أن تصريح القيادة المؤقت لا يعد رخصة، ولا يمكن السفر بالمركبة من خلاله إلى خارج المملكة.

وأكدت الإدارة عبر حسابها على تويتر، أن “حامل تصريح القيادة المؤقت بإمكانه قيادة المركبة داخل المملكة فقط. نشكر تواصلك”.

توضيح المرور جاء ردًا على سؤال كان نصه: “هل يمكن لمقيم عمره 17 سنة يملك تصريحًا بالقيادة، الانتقال إلى خارج المملكه بسيارة سعودية، واعتبار التصريح رخصة؟”.

وسبق أن أعلنت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، خطوات إسقاط المركبات التالفة أو المهملة إلكترونيًا عبر منصة أبشر بشكل سهل وميسر.

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تنبيه عاجل من “المرور”: الوقوف الصحيح يقلل من ازدحامات المواقف

وأوضح حساب “المرور” طريقة الوصول إلى الخدمة، من خلال 4 خطوات، وهي:

1- زيارة منصة أبشر

2- استعراض المراكز المعتمدة.

3- التوجه إلى المركز.

4- تسليم المركبة واللوحات، وإعطاء المركز رمز التأكيد المرسل على الجوال.

كما أصدرت الإدارة العامة للمرور تنبيهًا مهمًا، بأن الوقوف الصحيح يقلل من ازدحامات المواقف.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن الوقوف الصحيح يقلل كثيرًا من الزحام، بحيث تستوعب مركبات أكثر مما تستوعبه عند الوقوف الخاطئ.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة، تعديل المادة 23 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، حيث تضمن التعديل أهمية التزام مركبات النقل المسموح بالسير على الطرق بالأوزان والأبعاد المعتمدة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مع مراعاة ما ورد في المادة السابعة والعشرين من نظام المرور.