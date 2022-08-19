العالم في أسبوع.. ولي العهد يتشرف بغسل الكعبة ومحاولة اغتيال سلمان رشدي

تواصل- فريق التحرير

يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء على الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.

ولي العهد يتشرف بغسل الكعبة المشرفة

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، شارك ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، في مراسم غسل ومسح جدران الكعبة المشرفة من الداخل.

وفور وصوله إلى المسجد الحرام، طاف ولي العهد حول الكعبة وأدى ركعتي الطواف.

وتوجه الأمير محمد إلى داخل الكعبة المشرفة، حيث تشرف بغسلها، ثم أدى ركعتي السنة، وإلى جواره الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس.

محاولة اغتيال الكاتب سلمان رشدي

تعرض الكاتب المثير للجدل سلمان رشدي، صاحب رواية «آيات شيطانية»، لهجوم يوم الجمعة الماضي قبيل إلقائه محاضرة في مدينة نيويورك، ونقلت وكالة رويترز أن الكاتب البريطاني الجنسية تعرض لهجوم على المسرح قبيل إلقائه كلمة في مناسبة أدبية في نيويورك.

وألقت الشرطة القبض على الأمريكي من أصل لبناني، هادي مطر، المتعاطف الإيراني، واتضح أن الشاب من أصل لبناني ومن أسرة شيعية وله علاقات بإيران والحرس الثوري.

وفاة 41 شخصًا في حرائق غابات الجزائر

تعرضت الجزائر لموجة من حرائق الغابات في ولاية الطارف.

واعلنت السلطات الجزائرية، أمس، أن حصيلة ضحايا الحرائق في الجزائر ارتفعت إلى 41 أغلبهم في ولاية الطارف شرقي البلاد.

بينما نشرت وكالة الأنباء الفرنسية أن عدد ضحايا الحرائق وصل إلى 38 شخصًا على الأقل، وأنها خلّفت دمارًا واسعًا.

وأسفرت الحرائق التي اندلعت في ولاية الطارف عن 30 ضحية، و161 جريحًا، بينهم 21 مصابًا تحت المراقبة الطبية.

وأتت النيران على 14.000 هكتار من المساحة الغابية في الطارف، وذلك بعد نشوب 29 حريقًا في 11 بلدية من بلديات الولاية، وفقًا لما ذكرته الحماية المدنية.

وزيرة أمريكية سابقة تتهم بايدن بالتحرش

اتهمت بيتسي ديفوس، وزيرة التعليم الأمريكية السابقة، الرئيس جو بايدن، بالتحرش بها جنسيًا خلال التحدث إليها وجها لوجه قبل أن يصبح رئيسًا للبلاد، مشيرة إلى أنه من الناحية الفنية يمكن اعتباره تحرشًا جنسيًا وفقًا لتغييرات القاعدة المقترحة من الإدارة على الباب التاسع.

وكشفت ديفوس عن تفاصيل الواقعة، قائلة: “كان لدي لقاء واحد فقط مع جو بايدن، قبل أن يقرر الترشح للرئاسة مرة أخرى”، موضحة أنها كنت على كرسي متحرك وكانت وراء الكواليس بعد التحدث إليه، موضحة: “اقترب مني، ووضع يديه على كتفي، وجبهته على جبهتي لعدة ثوان وتحدث معي”.

خطوبة ولي عهد الأردن

بحضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، أعلنت خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية أنه: “بحضور الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، تمت خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف».

بريطانيا تعلن دفع تعويضات لضحايا فضيحة الدم الملوث

أعلنت ​الحكومة البريطانية​ أنه سيتم دفع تعويضات لآلاف من ضحايا فضيحة الدم الملوث التي أودت بحياة 2400 شخص في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي في ​المملكة المتحدة​.

وسيحصل الضحايا على دفعة أولى قدرها 100 ألف جنيه حسب توصيات صدرت في نهاية تموز عن رئيس لجنة التحقيق العامة في هذه القضية الطويلة.

العراق..التيار الصدري يقاطع الحوار الوطني

يزداد المشهد العراقي تعقيدًا يومًا تلو الآخر؛ إذ أعلن التيار الصدري مقاطعة حوار وطني دعا إليه الكاظمي للخروج من أزمة الانسداد السياسي التي تشهدها البلاد منذ أكتوبر الماضي.

إيلون ماسك يتراجع عن شراء مانشستر يونايتد

قال رجل الأعمال الأغنى فى العالم والرئيس التنفيذى لشركة “تسلا” إيلون ماسك، إنه سيشترى نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى.

وكتب ماسك فى حسابه على تويتر: “سأشترى مانشستر يونايتد”، قبل أن يتراجع ويكشف أن كلامه على سبيل الدعابة ولم يكن جادًا.

المملكة تستقدم العمالة من دولة بوروندي

وافق مجلس الوزراء في المملكة على اتفاقين في مجالي توظيف العمالة، والعمالة المنزلية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية بوروندي، حيث يأتي القرار بشأن استقدام العمالة من بوروندي بعد عدة أشهر من توقيع اتفاقية جديدة لتسهيل استقدام العمالة من بوروندي وقعت في أكتوبر الماضي.

سرقة جوازات سفر ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنّ «جوازات سفري الثلاثة سُرقت خلال اقتحام الـFBI، مقر إقامتي في مارالاغو»، وذلك وفق تصريح له عبر منصات التواصل الاجتماعي.

واعترفت وزارة العدل الأمريكية بصحة الاتهامات التي وجهها الرئيس السابق، بأن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” FBI، سرقوا 3 جوازات سفر من منزله، وعرض مسؤولون في الوزارة إعادة جوازات سفره الثلاثة المُصادرة من منزله جراء الاقتحام.