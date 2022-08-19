أول تعليق من والد الشابين الفائزين بالمركز الأول والثاني في مسابقة القرآن في تايلاند (فيديو)

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توجه والد الشابين التايلانديين الفائزين بالمركز الأول والثاني في مسابقة القرآن الكريم في تايلند بالشكر للمملكة.

وقال والد الشابين الفائزين في مسابقة القرآن الكريم: “شكرا للمملكة على هذه المسابقة والتي تعتبر الأولى من نوعها في تايلاند”.

يذكر أن التصفيات النهائية للمسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم في تايلاند، انطلقت أول أمس بحضور وزير الثقافة التايلاندي إيثيبهول خونبلومي، والقائم بأعمال سفارة المملكة في مملكة تايلاند عصام بن صالح الجطيلي.

والمسابقة تنظِّمُها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بمكتب المستشار الإسلامي بالسفارة، بالتعاون مع مكتب شيخ الإسلام والمجلس المركزي الإسلامي؛ بهدف تحفيز أبناء مسلمي تايلند لحفظ القرآن الكريم، وذلك في فندق الميراث.