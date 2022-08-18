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ولي العهد يستقبل زعيم تيار الحكمة في جمهورية العراق
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ولي العهد يستقبل زعيم تيار الحكمة في جمهورية العراق

ولي العهد يستقبل زعيم تيار الحكمة في جمهورية العراق
٠٢:٥٦:٠٥ ص، الجمعة، ٢١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في جدة، اليوم، زعيم تيار الحكمة في جمهورية العراق السيد عمار الحكيم.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات السعودية العراقية، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري.
فيما حضر من الجانب العراقي نائب رئيس تيار الحكمة السيد محسن الحكيم.

 

الكلمات الدلالية:
العراق العلاقات السعودية العراقية زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ولي العهد

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