أغرب دراسة.. جيناتك تتحكم بأطعمتك المفضلة!

تواصل ـ فريق التحرير:

كثير من الناس يحبون بعض الأطعمة ولا يطيقون رائحة الأخرى، وفي دراسة حديثة لعلماء من جامعة «إدنبره» في أسكتلندا، أعادو أسباب ذلك إلى الجينات.

وحدد الباحثون مئات من المتغيرات الجينية «الاختلافات في التركيب الجيني للأشخاص»، المرتبطة برغبتهم في أطعمة معينة.

كما درس الباحثون أكثر من 150 ألف شخص لديهم ولع بـ137 نوعا من الأطعمة والمشروبات المختلفة، ووجدوا 401 متغير جيني أثّرت في الأطعمة التي يحبها المشاركون.

وعلى سبيل المثال، ارتبط بعض المتغيرات الجينية بالتمتع بسمك السلمون فقط، في حين ارتبطت مجموعات أخرى من المتغيرات بالإعجاب بالأسماك الزيتية أو جميع الأسماك بشكل عام.

وفوجئ الباحثون بالعثور على اختلافات جينية بين الإعجاب بمجموعات فرعية من الأطعمة ضمن الفئة نفسها.

فقد توقعوا أن تكون المتغيرات الجينية المتعلقة بإعجاب الخضار متسقة في جميع أنواع الخضار، مما يعني أن الأشخاص الذين يحبون نوعا منها يحبونها جميعها.

لكنهم وجدوا علاقة ضعيفة بين الجينات المرتبطة بالخضار المطبوخة والسلاطة، والجينات المرتبطة بخضار ذي مذاق أقوى مثل السبانخ.