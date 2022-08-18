الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
أغرب دراسة.. جيناتك تتحكم بأطعمتك المفضلة!
ولي العهد يستقبل زعيم تيار الحكمة في جمهورية العراق
قاضٍ أمريكي يقرر اتخاذ قرار بشأن الوثيقة المتسبّبة في تفتيش منزل ترامب
أغرب أشجار العالم.. ماذا تعرف عن شجرة «تنين سقطرى»؟
بدون برامج.. 4 خطوات لتسريع هواتف الآيفون بكل سهولة (فيديو)
بعد حريق مروع.. إخلاء قريتين روسيتين على حدود أوكرانيا

تواصل لايت

أغرب دراسة.. جيناتك تتحكم بأطعمتك المفضلة!

أغرب دراسة.. جيناتك تتحكم بأطعمتك المفضلة!
٠٢:٥٨:٣٧ ص، الجمعة، ٢١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

كثير من الناس يحبون بعض الأطعمة ولا يطيقون رائحة الأخرى، وفي دراسة حديثة لعلماء من جامعة «إدنبره» في أسكتلندا، أعادو أسباب ذلك إلى الجينات.

وحدد الباحثون مئات من المتغيرات الجينية «الاختلافات في التركيب الجيني للأشخاص»، المرتبطة برغبتهم في أطعمة معينة.

كما درس الباحثون أكثر من 150 ألف شخص لديهم ولع بـ137 نوعا من الأطعمة والمشروبات المختلفة، ووجدوا 401 متغير جيني أثّرت في الأطعمة التي يحبها المشاركون.

وعلى سبيل المثال، ارتبط بعض المتغيرات الجينية بالتمتع بسمك السلمون فقط، في حين ارتبطت مجموعات أخرى من المتغيرات بالإعجاب بالأسماك الزيتية أو جميع الأسماك بشكل عام.

وفوجئ الباحثون بالعثور على اختلافات جينية بين الإعجاب بمجموعات فرعية من الأطعمة ضمن الفئة نفسها.

فقد توقعوا أن تكون المتغيرات الجينية المتعلقة بإعجاب الخضار متسقة في جميع أنواع الخضار، مما يعني أن الأشخاص الذين يحبون نوعا منها يحبونها جميعها.

لكنهم وجدوا علاقة ضعيفة بين الجينات المرتبطة بالخضار المطبوخة والسلاطة، والجينات المرتبطة بخضار ذي مذاق أقوى مثل السبانخ.

الكلمات الدلالية:
اختلالات جينية الأظعمة المفضلة التركيب الجيني الخضار المطبوخ تغييرات جينية

مواد ذات صلة

المزيد
تزامنًا مع موجات الغبار .. نصائح مهمة من “الصحة” لمرضى الربو

تزامنًا مع موجات الغبار .. نصائح مهمة من “الصحة” لمرضى الربو

منذ 5 أشهر
هل شراب «العرقسوس» مُفيد للمصابين بانخفاض ضغط الدم؟.. استشاري يجيب

هل شراب «العرقسوس» مُفيد للمصابين بانخفاض ضغط الدم؟.. استشاري يجيب

منذ سنة واحدة
جوجل تطلق هواتف Pixel 6 و6 Pro رسمياً.. وهذه أبرز المواصفات

جوجل تطلق هواتف Pixel 6 و6 Pro رسمياً.. وهذه أبرز المواصفات

منذ 10 أشهر
الصقير والجاسر يشيدان بمشاركة STC بمهرجان جدة التاريخي

الصقير والجاسر يشيدان بمشاركة STC بمهرجان جدة التاريخي

منذ 8 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *