أغرب أشجار العالم.. ماذا تعرف عن شجرة «تنين سقطرى»؟

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“غالاباغوس المحيط الهندي” أو جزيرة سقطرى، هي جزيرة مدرجة كموقع تراث عالمي لليونسكو منذ العام 2008.

تمتاز هذه الجزيرة بالحيوانات والنباتات الغنية للغاية التي تؤويها، حيث تضم الجزيرة مئات الأنواع التي لا توجد في أي مكان آخر، وبعضها مثير للاهتمام، مثل شجرة تنين سقطرى.

دم التنين

شجرة سقطرى تنتج مادة صمغية تسمى دم التنين، التي استخدمت منذ قرون في الطب التقليدي، لخصائصها المضادة للبكتيريا والالتهابات، إضافة إلى استخدامها في التلوين والدهانات.

وفي دراسة نشرت في العام 2020، يمكن أن تفقد أشجار التنين في سقطرى 45٪ من موطنها بحلول العام 2080؛ وتنمو هذه الشجرة ببطء شديد، حيث يستغرق نمو المتر الواحد منها حوالي 10 سنوات و30 عاما.