بعد حريق مروع.. إخلاء قريتين روسيتين على حدود أوكرانيا

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت السلطات المحلية؛ عن إخلاء قريتين روسيتين قرب الحدود مع أوكرانيا بسبب حريق اندلع في مستودع للذخائر، أمس الخميس.

ووقعت انفجارات في قاعدة عسكرية ومستودع ذخائر في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو عام 2014، واعتبرت روسيا ما حصل في مستودع الذخائر في القرم عملا “تخريبيا” من جانب كييف.

وقال حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف في بيان، إن “مستودعا للذخائر اشتعل قرب قرية تيمونوفو” الواقعة على بعد أقل من 50 كيلومترا من الحدود الأوكرانية في إقليم بيلغورود.

وأشار إلى أنه لم يسجل سقوط أي ضحية، لكن سكان تيمونوفو وبلدة سولوتي المجاورة “نقلوا إلى مسافة آمنة”، مضيفا أن السلطات تحقق في أسباب هذا الحريق.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي كرة نار عملاقة يخرج منها دخان أسود كثيف، وفي مقطع فيديو آخر، كان بالإمكان رؤية عدة انفجارات متتالية.

The fire at the ammunition warehouse in Timonovo, Belgorod region is intensifying. pic.twitter.com/gSIniHm5ST

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) August 18, 2022