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انشغل بالهاتف.. وفاة طفل تركه والده داخل سيارة بالإمارات
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منوعات

انشغل بالهاتف.. وفاة طفل تركه والده داخل سيارة بالإمارات

انشغل بالهاتف.. وفاة طفل تركه والده داخل سيارة بالإمارات
٠١:٤١:٥٣ ص، الجمعة، ٢١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

أعلنت شرطة أبوظبي، مساء أمس الخميس، وفاة طفل اختناقا داخل سيارة والده الذي كان بصحبته، عقب نسيانه بداخلها، بسبب انشغال الأب بالهاتف المحمول.

وأوضحت الشرطة الإماراتية، في بيان لها: “أن الأب ترجل من السيارة بعدما وصلا إلى المنزل ونسى الطفل بداخلها في ظل ارتفاع حرارة الأجواء”.

وعزت الشرطة، وقوع مثل هذه الحوادث، لإهمال ولي الأمر الذي كان منشغلا طوال الرحلة بمحادثة هاتفية حول مشكلات عمله.

وأضافت الشرطة الإماراتية، أن الوالد أدرك متأخرا وهو داخل المنزل، أنه نسي ابنه داخل المركبة وأغلقها وسط حرارة الشمس المرتفعة، وبعد عودته تفاجأ بوفاته.

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أبو ظبي الإمارات سيارة طفل هاتف وفاة طفل

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