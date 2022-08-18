عاجل.. الإطاحة بمعنف الفتاة في حفر الباطن وإحالته للنيابة العامة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة محافظة حفر الباطن، قبل قليل، أنه تم القبضُ على معنف الفتاة وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض فتاة للتعنيف من أحد أقاربها، فقد باشرت شرطة محافظة حفر الباطن البلاغ بتاريخ 19/ 1/ 1444 هـ.

وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية والقبض عليه، وإحالته إلى النيابة العامة.