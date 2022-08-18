فيديو جديد لاجتياح الحرائق لولاية الطارف الجزائرية

تواصل ـ فريق التحرير:

كشف فيديو جديد متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحرائق الجزائر المشتعلة منذ الأمس، اجتياح الحرائق لمدينة الطارف الجزائرية.

وبحسب الفيديو فقد تحولت أجواء الحرائق المدينة إلى لون ناري بسبب اشتعال النيران من كل مكان حول المدينة.

وبحسب المصادر؛ فقد اندلع أكثر من 40 حريقا في 14 ولاية، أدت إلى هلاك العشرات من المواطنين، وخسائر أخرى في الممتلكات والغابات في ظرف وجيز.

كما أظهرت لقطات فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ النيران التي اشتعلت في حديقة الحيوان بالجزائر، وأتت على كل شيء فيها من استطبلات وعنابر وحيوانات.

وكانت السلطات الجزائرية أعلنت في وقت سابق ، أن حصيلة ضحايا الحرائق في الجزائر ارتفعت إلى 41، أغلبهم في ولاية الطارف شرقي البلاد.

وأوضح وزير الداخلية الجزائري، كمال بلجود، أن الحرائق أتلفت إلى الآن آلاف الهكتارات في الغابات، مؤكدًا أن ارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح التي شهدتها عدد من ولايات شرق البلاد، هو السبب الرئيس في اندلاع الحرائق .

وحسب صحيفة “النهار” الجزائرية، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 42 حالة وفاة، منهم 30 وفاة في ولاية الطارف إلى جانب 161 إصابة.

وأشار إلى أن الجزائر تعرضت منذ مطلع الشهر الجاري، إلى 106 حرائق أدت إلى تدمير 800 هكتار من الغابات و1800 هكتار من الأراضي، مؤكدًا أن بعضها مفتعل.

وأضاف أن السلطات الجزائرية تتعامل مع حرائق ضخمة اتسعت رقعة انتشارها، خصوصًا في المناطق الشرقية، جراء موجة الحر التي تجتاح البلاد.

وفي بيان رسمي، قدم الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، تعازيه إلى عائلات الضحايا ممن سقطوا إثر الحرائق التى تشهدها بعض ولايات شرقي البلاد، وخاصة فى ولايتي الطارف وسطيف، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.