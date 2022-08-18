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شاهد.. سيول عارمة تجرف سيارة بجازان
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محليات

شاهد.. سيول عارمة تجرف سيارة بجازان

شاهد.. سيول عارمة تجرف سيارة بجازان
٠١:١١:٥٩ ص، الجمعة، ٢١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سيول عارمة تجرف سيارة وتقلبها عدة مرات في منطقة جازان.

وكانت منطقة جازان، قد شهدت خلال الساعات الماضية هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول.

من جهته توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى منطقة تبوك وكذلك الأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية “صحراء الربع الخالي” والرياض “وادي الدواسر”، وأنه لا يستبعد ظهور السحب الرعدية على مناطق الجوف والحدود الشمالية.

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 30 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيا إلى غربية بسرعة 15 – 30 كيلو متر في الساعة على الجزئين الأوسط والجنوبي.

الكلمات الدلالية:
جازان سيول سيول جازان مركبة

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