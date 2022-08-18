6 جنسيات تتصدر القدوم للمملكة من أجل أداء العمرة

تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت وزارة الحج والعمرة، أن 6 جنسيات سجلت النسب الأعلى في عملية القدوم للملكة وإصدار تأشيرات العمرة، حيث احتلت إندونيسيا بواقع 33.770 معتمرًا، ثم العراق بـ 16.860 معتمرًا، ثم باكستان بـ 16.264 معتمرًا، ثم الهند بـ 14.432 معتمرًا، يلي ذلك الأردن بـ 7.180 معتمرًا، ثم اليمن بـ 6.376 معتمرًا.

كما أفادت الوزارة أن إجمالي التأشيرات الصادرة عن سفارات المملكة بالخارج، بلغت حتى يوم أمس 157 ألف تأشيرة، فيما بلغ عدد المعتمرين القادمين من الخارج حتى الآن 68 ألف معتمر، فيما أصدرت الوزارة حتى يوم أمس، أكثر من مليون ومئتي ألف تصريح عمرة عبر تطبيق «اعتمرنا»، وذلك منذ بداية موسم العمرة للعام الجاري.

كما سجل منفذ الوديعة وحالة عمار والحديثة ارتفاعًا في نسبة عمليات القدوم، مقارنة بباقي المنافذ البرية، إذ بلغ عدد القادمين عبر منفذ الوديعة 5.127 معتمرًا، ثم الحديثة بواقع 4.186 معتمرًا، ثم حالة عمار بواقع 3.934 معتمرًا.

ووسط خطط تنظيمية وتشغيلية أعدتها وزارة الحج والعمرة؛ بدأ موسم العمرة للعام الحالي، في الأول من محرم، ويمتد لـ 10 أشهر مقبلة؛ فيما تستعد أكثر من 470 شركة ومؤسسة محلية، من مزودي خدمات المعتمرين والزوار لتقديم حزمها الخدمية للمعتمرين.

وجرى تطبيق تمديد تأشيرة العمرة من 30 يوما إلى 3 أشهر من تاريخ إصدارها وستكون مدة بقاء المعتمر في المملكة 3 أشهر ما لم يتداخل مع موسم الحج، على أن يراعى في ذلك أن يكون آخر يوم لمغادرة المعتمرين من المملكة في الـ 29 ذي القعدة 1444هـ.