ارتفاع سرقات السيارات في أمريكا.. ما علاقة تطبيق تيك توك؟

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تسببت ظاهرة على تطبيق «تيك توك» في ارتفاع سرقة السيارات في الولايات المتحدة، بسبب فيديوهات تعليمية تحولت إلى دروس «ثمينة» للمجرمين.

تسبب فيديوهات توعوية انتشرت بشكل كبير على تطبيق تيك توك توضح كيفية اقتحام سيارة مقفلة وتشغيلها، دون الحاجة إلى مفتاح التشغيل، في انتشار جرائم سرقة السيارات، بعكس الهدف منها وهو تفادي جرائم السرقة.

ووثق الفيديو كيفية فتح وتشغيل سيارة باستخدام مفك براغ وشاحن متنقل بوصلة «يو إس بي»، وأشار إلى أن السيارات من نوع كيا وهيونداي هما الأكثر عرضة للاقتحام.

يذكر أن الفيديو التعليمي كان يهدف إلى ردع وتحذير أصحاب السيارات من مخاطر السرقة، لكنه تحول إلى درس مجاني للمجرمين، وفقا لما أشار موقع وفقا لصحيفة “إندبندنت”.