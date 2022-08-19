«مشاهد تسُر الناظرين».. منتزه الملك سلمان البري وجهة المتنزهين واستجمام المُرهَقين

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إذا أردت أن تغير روتين يومك لتحظى بوقت ممتع ومشاهد تسر الناظرين في جو عائلي، فإننا نعرض لك اليوم واحدًا من أفضل منتزهات الرياض، والذي يعد واجهة للمتنزهين وأحد أرقى المناطق الترفيهية.

منتزه الملك سلمان البري

يمكنك أن عيش تجربة مميزة واستثنائية بزيارة منتزه الملك سلمان البري الذي يعد واجهة مهمة وبارزة للمحليين والسياح الراغبين بقضاء وعيش مغامرة فريدة من نوعها.

يحتوي المنتزه على كل ما يمكن أن تحتاجه تقريبًا، كما أنه يناسب العديد من الأسر لما يحتويه من حدائق طبيعية وبرية بها نباتات مختلفة من جميع أنحاء المملكة.

يمكن مشاهدة ما يزيد عن 2100 شجرة متنوعة حيث توزع الأشجار على الجلسات العائلية للاستمتاع بالهواء النقي والشمس الساطعة.

كما يوجد به حيوانات، ويمكن للزوار التنقل من خلال السيارات الخاصة للتعرف عن قرب على هذه الحيوانات، ويوجد منطقة خاصة للعائلات والتي تتميز بوجود أماكن مخصصة للتخييم ومزودة بالخدمات والمرافق المناسب.

إلى جانب ذلك، يوجد منطقة خاصة للألعاب والتسلية المناسبة لجميع الأعمار كي يقضي الزوار وقت استثنائي في الطبيعة الخلابة.

أهم نشاطات ومميزات المنتزه

منطقة السد

من أروع المناطق التي يمكن زيارتها داخل المنتزه هي منطقة السد، والتي تقدم لوحة فنية طبيعية رائعة لمنظر السد الذي شيد لتجميع مياه الأمطار داخل بحيرة صغيرة.

العروض الترفيهية

يقدم المنتزه للزائرين أرقى عروض ترفيهية مميزة تجذب الأنظار وتنال إعجاب الجميع.

الأسواق الشعبية

لأن المنتزه أعد بشكل متكامل فلم يكن منطقة للتنزه فقط بل اشتمل على منطقة للتسوق، حيث يمكنكم شراء أفضل أنواع الملابس والمستلزمات والتي تأتي بأذواق تناسب الجميع.

حديقة البجيري

هي فرصة لمتابعة الجمال الطبيعي وإمتاع النظر بروعة الأشجار وخاصة أشجار السدر والرمث والطح والخزامي.

تعطي تلك الأشجار متعة للرائي ودهشة من جمال وروعة شكلها الجمالي الخلاب.

الجلسات العائلية

يمكنك الاختيار من بين 211 جلسة عائلية أو منفردة لإقامة الجلسات مع الصحبة والأسرة والأهل في جو هادئ ومنعش، بالإضافة لاستمتاع الأطفال بمناطق الألعاب التي تم توزيعها داخل منطقة الجلسات.

تحمل كل جلسة اسم أنواع من الشجر كالريحان والخزامي وتعكس روحًا من البهجة ترغم الزائر على الاستمتاع بوقته أما بالقراءة أو الحوارات العائلية.

منطقة السفاري

السفاري من أمتع الرحلات التي يهواها الكثيرين ويوفرها منتزه الملك سلمان البري حيث منطقة السفاري والتي يطلق عليها سفاري بارك، ويمكن للزائر الاستمتاع بجولة رائعة بين الحيوانات الأفريقية والأسيوية بجانب الحيوانات المحلية.

ممرات المشي

تم تخصيص مساحة شاسعة لاستقبال محبي رياضة المشي مع الاستمتاع بالهواء النقي والطبعية الساحرة للمنتزه،

منطقة الترفيه

تضم العديد من لعب ألعاب الأطفال التي تناسب أعمار مختلفة، وفيها يقضي الأطفال وقتًا ممتعًا في أمان.

ركوب الخيل

إذا كنت من عشاق الفروسية فيمكنك خوض التجربة داخل منتزه الملك سلمان البري والتي تمنحك فرصة لركوب الخيل والتجول داخل منطقة معينة لذلك لمزيد من الأمان.

منطقة التخييم

يمكنك الاستمتاع بمنطقة التخييم من خلال الحجز حيث تقسم على أيام ومتاحة للعائلات.

ويمكن للزائر الاستفادة من كافة الخدمات المقدمة، وتعتبر وجهه مميزة للشباب للاستمتاع بالكثير من الأنشطة الترفيهية.

قاعات الاحتفالات

هناك منطقة متكاملة تضم قاعات مخصصة لاستقبال وإتمام الاحتفالات المختلفة.

منطقة الألعاب الرياضية

لكافة محبي ممارسة الرياضات المختلفة يمنحكم منتزه الملك سلمان البري فرصة لممارسة الكثير من الرياضات والتي خصص لها مناطق مجهزة وفقًا لطبيعة كل لعبة.

ركوب الدرجات النارية

يمكنك التجول بالدراجات النارية في مناطق معينة من المنتزه والاستمتاع بجو من الإثارة والمتعة والتشويق.

المطاعم

يحتوي المنتزه على العديد من المطاعم والكافتريات المختلفة، والتي تلبي جميع احتياجات الزوار، فلست مضطرًا لحمل حقائب الطعام والشراب معك، لأنك ستجد كل ما تريده وبأسعار متفاوتة حسب قدرتك.

أوقات العمل في المنتزه

يفتح منتزه الملك سلمان البري أبوابه أمام الزائرين من بداية الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشر منتصف الليل.

موقع منتزه الملك سلمان البري

طريق بنبان المطار، بنبان، الرياض 11564، المملكة، ويمكنك الوصول إلى منتزه الملك سلمان البري عبر خرائط جوجل من خلال الضغط هنا :