مواقيت الصلاة ليوم الجمعة.. أهالي هذه المنطقة أول من يصلون الفجر

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 21 محرم 1444 هجرية، الموافق 19 أغسطس 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:51 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:40 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 21 محرم 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:41

المدينة – 4:36

الرياض – 4:08

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:25

المدينة – 12:26

الرياض – 11:57

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:48

المدينة – 3:54

الرياض – 3:26

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:49

المدينة – 6:53

الرياض – 6:25

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:19

المدينة – 8:23

الرياض – 7:55