مواقيت الصلاة ليوم الجمعة.. أهالي هذه المنطقة أول من يصلون الفجر
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 21 محرم 1444 هجرية، الموافق 19 أغسطس 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:51 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:40 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 21 محرم 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:41
المدينة – 4:36
الرياض – 4:08
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:25
المدينة – 12:26
الرياض – 11:57
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:48
المدينة – 3:54
الرياض – 3:26
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:49
المدينة – 6:53
الرياض – 6:25
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:19
المدينة – 8:23
الرياض – 7:55