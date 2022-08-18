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مواقيت الصلاة ليوم الجمعة.. أهالي هذه المنطقة أول من يصلون الفجر
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محليات

مواقيت الصلاة ليوم الجمعة.. أهالي هذه المنطقة أول من يصلون الفجر

مواقيت الصلاة ليوم الجمعة.. أهالي هذه المنطقة أول من يصلون الفجر
١٢:٥٨:٢٥ ص، الجمعة، ٢١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 21 محرم 1444 هجرية، الموافق 19 أغسطس 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:51 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:40 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 21 محرم 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة   – 4:41

المدينة – 4:36

الرياض – 4:08

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:25

المدينة – 12:26

الرياض – 11:57

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:48

المدينة – 3:54

الرياض – 3:26

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 6:49

المدينة – 6:53

الرياض – 6:25

 

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:19

المدينة –  8:23

الرياض – 7:55

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الأذان الصلاة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة بجميع المناطق

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